Felix Auger-Aliassime - Mariano Navone, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Felix Auger-Aliassime - Mariano Navone: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista argentino Mariano Navone(44) este sábado a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2025
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Mariano Navone
| 2-1 (2-6, 6-4, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-0 (7-5, 2-2)
| Casper Ruud
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marin Cilic
-Últimos Resultados de Mariano Navone.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Mariano Navone
|30/04/2026
| Cagliari (Octavos de final)
| Mariano Navone
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Matteo Berrettini
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mariano Navone
| 1-2 (1-6, 6-3, 3-6)
| Alexander Zverev
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Mariano Navone
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Mariano Navone
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Andrey Rublev