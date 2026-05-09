Felix Auger-Aliassime - Mariano Navone, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Felix Auger-Aliassime - Mariano Navone: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 11:32
Madrid, 9 de mayo de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista argentino Mariano Navone(44) este sábado a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2025 BMW Open (Dieciseisavos de final) Mariano Navone 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 2-0 (7-6, 6-3) Felix Auger-Aliassime
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (3-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (7-5, 2-2) Casper Ruud
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 6-3) Marin Cilic

-Últimos Resultados de Mariano Navone.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (4-6, 2-6) Mariano Navone
30/04/2026 Cagliari (Octavos de final) Mariano Navone 0-2 (5-7, 3-6) Matteo Berrettini
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mariano Navone 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) Alexander Zverev
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 0-2 (3-6, 4-6) Mariano Navone
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Mariano Navone 0-2 (4-6, 5-7) Andrey Rublev

