Felix Auger-Aliassime - Titouan Droguet, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Felix Auger-Aliassime - Titouan Droguet: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 15:30
Madrid, 7 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Semifinal del torneo Open Sud de France al tenista Francés Titouan Droguet(150) este sábado a las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-2) Arthur Fils
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 7-6) Stan Wawrinka
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0) Felix Auger-Aliassime
06/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 2-6) Zizou Bergs
04/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Zhizhen Zhang

-Últimos Resultados de Titouan Droguet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 6-7) Titouan Droguet
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Titouan Droguet 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Aleksandar Kovacevic
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Titouan Droguet 2-0 (6-2, 7-6) Jan Choinski
02/02/2026 Open Sud de France, Qualification (Cuartos de final) Ugo Blanchet 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Titouan Droguet
01/02/2026 Open Sud de France, Qualification (Octavos de final) Robin Bertrand 0-2 (1-6, 2-6) Titouan Droguet

