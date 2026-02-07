Felix Auger-Aliassime - Titouan Droguet, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Felix Auger-Aliassime - Titouan Droguet: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Semifinal del torneo Open Sud de France al tenista Francés Titouan Droguet(150) este sábado a las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Arthur Fils
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Stan Wawrinka
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0)
| Felix Auger-Aliassime
|06/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Zizou Bergs
|04/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Zhizhen Zhang
-Últimos Resultados de Titouan Droguet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Titouan Droguet
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Titouan Droguet
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Aleksandar Kovacevic
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Titouan Droguet
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jan Choinski
|02/02/2026
| Open Sud de France, Qualification (Cuartos de final)
| Ugo Blanchet
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Titouan Droguet
|01/02/2026
| Open Sud de France, Qualification (Octavos de final)
| Robin Bertrand
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Titouan Droguet