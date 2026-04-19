Flavio Cobolli - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Flavio Cobolli - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Final de BMW Open
Flavio Cobolli - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 19 abril 2026 12:32
Madrid, 19 de abril de 2026.

El tenista Italiano Flavio Cobolli(16) se enfrenta en Final del torneo BMW Open al tenista Estadounidense Ben Shelton(6) este domingo a las 13:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 6-3) Flavio Cobolli
04/08/2025 Canadian Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Ben Shelton
25/02/2025 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (6-7, 6-7) Ben Shelton
04/08/2024 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Flavio Cobolli 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) Ben Shelton
21/05/2024 Geneva Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 3-6) Flavio Cobolli
17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-3, 6-2) Vit Kopriva
15/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-2, 6-3) Zizou Bergs
14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-4, 7-5) Diego Dedura-Palomero
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 3-6) Alexander Blockx

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alex Molcan 0-2 (3-6, 4-6) Ben Shelton
17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Ben Shelton
15/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (4-6, 6-7) Ben Shelton
13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Emilio Nava 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Ben Shelton
03/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante

