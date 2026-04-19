Flavio Cobolli - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Flavio Cobolli - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de abril de 2026.
El tenista Italiano Flavio Cobolli(16) se enfrenta en Final del torneo BMW Open al tenista Estadounidense Ben Shelton(6) este domingo a las 13:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|04/08/2025
| Canadian Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Ben Shelton
|25/02/2025
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Ben Shelton
|04/08/2024
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-3)
| Ben Shelton
|21/05/2024
| Geneva Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-2)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Flavio Cobolli
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Vit Kopriva
|15/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Zizou Bergs
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Diego Dedura-Palomero
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alexander Blockx
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alex Molcan
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton
|15/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Ben Shelton
|13/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Emilio Nava
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton
|03/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante