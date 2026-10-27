Flavio Cobolli - Grigor Dimitrov, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Flavio Cobolli - Grigor Dimitrov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open
Flavio Cobolli - Grigor Dimitrov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 19:01
Seguir en

Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista búlgaro Grigor Dimitrov(124) este martes no antes de las 20:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Flavio Cobolli 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Lorenzo Musetti
23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Brandon Nakashima
22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-2, 6-4) Stan Wawrinka
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Flavio Cobolli
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-2) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Grigor Dimitrov

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/09/2026 St. Tropez (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (6-7, 3-6) Edas Butvilas
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Holger Rune 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Grigor Dimitrov
18/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Elmer Moeller 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Grigor Dimitrov
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Grigor Dimitrov 1-3 (6-3, 3-6, 2-6, 4-6) Alexei Popyrin
27/08/2026 US Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Otto Virtanen 0-0 () Grigor Dimitrov
Contador

Contenido patrocinado