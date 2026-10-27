Flavio Cobolli - Grigor Dimitrov, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Flavio Cobolli - Grigor Dimitrov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista búlgaro Grigor Dimitrov(124) este martes no antes de las 20:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Brandon Nakashima
|22/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Stan Wawrinka
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Grigor Dimitrov
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/09/2026
| St. Tropez (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Edas Butvilas
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Holger Rune
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Grigor Dimitrov
|18/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Elmer Moeller
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Grigor Dimitrov
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 1-3 (6-3, 3-6, 2-6, 4-6)
| Alexei Popyrin
|27/08/2026
| US Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 0-0 ()
| Grigor Dimitrov