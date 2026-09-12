Frances Tiafoe - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 12 septiembre 2026 5:00
Seguir en

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Frances Tiafoe(12) se enfrenta en Semifinal del torneo US Open ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(9) este sábado no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 6-4) Frances Tiafoe
30/08/2024 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-3 (6-4, 5-7, 7-6, 4-6, 3-6) Frances Tiafoe
07/04/2024 US Men's Clay Court Championships (Final) Ben Shelton 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) Frances Tiafoe
06/09/2023 US Open ATP (Cuartos de final) Frances Tiafoe 1-3 (2-6, 6-3, 6-7, 2-6) Ben Shelton

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Frances Tiafoe 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6) Alex Michelsen
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) Frances Tiafoe
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) Frances Tiafoe
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Rei Sakamoto 0-3 (3-6, 6-7, 5-7) Frances Tiafoe
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Damm 2-3 (4-6, 6-4, 6-3, 3-6, 4-6) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) Carlos Alcaraz
07/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) Stefanos Tsitsipas
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 3-1 (7-6, 6-7, 6-3, 6-4) Denis Shapovalov
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5) Hubert Hurkacz
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2) Tallon Griekspoor

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el 4.º set por 7-5.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el 4.º set por 7-5.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 6-5.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 6-5.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 5-5.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 5-5.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 5-4.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 5-4.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 4-4.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 4-4.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 4-3.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 4-3.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 3-3.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 3-3.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 3-2.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 3-2.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 2-2.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 2-2.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 2-1.

Ben Shelton se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 2-1.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 1-1.

Frances Tiafoe convierte el punto de juego. Igualdad en el marcador: 1-1.

Ben Shelton se impone en el primer juego del 4.º set y toma ventaja.

Ben Shelton se impone en el primer juego del 4.º set y toma ventaja.

Inicio del cuarto set. Ben Shelton servirá primero.

Inicio del cuarto set. Ben Shelton servirá primero.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-3.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-3.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3.

Frances Tiafoe gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-4.

Frances Tiafoe gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-4.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-2.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-2.

Ben Shelton rompe a Frances Tiafoe y domina ahora 3-2.

Ben Shelton rompe a Frances Tiafoe y domina ahora 3-2.

Ben Shelton convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Ben Shelton convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Frances Tiafoe se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Frances Tiafoe se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Ben Shelton convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Ben Shelton convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Frances Tiafoe se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Frances Tiafoe se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Frances Tiafoe al servicio.

Inicio del tercer set. Frances Tiafoe al servicio.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Ben Shelton rompe el servicio de Frances Tiafoe, tomando una ventaja de 5-3 en el 2.º set.

Ben Shelton rompe el servicio de Frances Tiafoe, tomando una ventaja de 5-3 en el 2.º set.

Ben Shelton convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Ben Shelton convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Frances Tiafoe se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Frances Tiafoe se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Ben Shelton convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Ben Shelton convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Frances Tiafoe se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Frances Tiafoe se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Frances Tiafoe consigue romper a Ben Shelton y ahora solo pierde por 1-2.

Frances Tiafoe consigue romper a Ben Shelton y ahora solo pierde por 1-2.

Ben Shelton rompe el servicio de Frances Tiafoe, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Ben Shelton rompe el servicio de Frances Tiafoe, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Ben Shelton se lleva el primer juego del 2.º set

Ben Shelton se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Ben Shelton servirá primero.

Inicio del segundo set. Ben Shelton servirá primero.

Frances Tiafoe convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Frances Tiafoe convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Frances Tiafoe rompe el servicio de Ben Shelton y se pone 5-4 por delante.

Frances Tiafoe rompe el servicio de Ben Shelton y se pone 5-4 por delante.

Frances Tiafoe gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Frances Tiafoe gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Frances Tiafoe gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Frances Tiafoe gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Frances Tiafoe gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Frances Tiafoe gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Frances Tiafoe gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Frances Tiafoe gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Ben Shelton gana el primer juego y domina 1-0

Ben Shelton gana el primer juego y domina 1-0

Contador

Contenido patrocinado