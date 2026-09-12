Frances Tiafoe - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Madrid, 12 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Frances Tiafoe(12) se enfrenta en Semifinal del torneo US Open ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(9) este sábado no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Frances Tiafoe
|30/08/2024
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-3 (6-4, 5-7, 7-6, 4-6, 3-6)
| Frances Tiafoe
|07/04/2024
| US Men's Clay Court Championships (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-3)
| Frances Tiafoe
|06/09/2023
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (2-6, 6-3, 6-7, 2-6)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6)
| Alex Michelsen
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (6-7, 4-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-3 (4-6, 2-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 0-3 (3-6, 6-7, 5-7)
| Frances Tiafoe
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Damm
| 2-3 (4-6, 6-4, 6-3, 3-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|07/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-2, 6-3, 6-4)
| Stefanos Tsitsipas
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (7-6, 6-7, 6-3, 6-4)
| Denis Shapovalov
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5)
| Hubert Hurkacz
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2)
| Tallon Griekspoor