Frances Tiafoe - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Frances Tiafoe - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Frances Tiafoe(20) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este jueves a las 18:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/08/2024
| Western & Southern Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Frances Tiafoe
|27/10/2023
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Frances Tiafoe.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 1-2 (4-6, 6-1, 4-6)
| Frances Tiafoe
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Jakub Mensik
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Arthur Cazaux
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Frances Tiafoe
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|24/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner