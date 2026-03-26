Frances Tiafoe - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Frances Tiafoe - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 17:02
Madrid, 26 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Frances Tiafoe(20) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este jueves a las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/08/2024 Western & Southern Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (7-6, 6-2) Frances Tiafoe
27/10/2023 Erste Bank Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Frances Tiafoe.

24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Terence Atmane 1-2 (4-6, 6-1, 4-6) Frances Tiafoe
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Frances Tiafoe 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Jakub Mensik
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Frances Tiafoe 2-0 (7-6, 6-1) Arthur Cazaux
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Frances Tiafoe 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Zverev
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (1-6, 2-6) Frances Tiafoe

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (5-7, 6-7) Jannik Sinner
24/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner

Contenido patrocinado