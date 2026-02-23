Francisco Comesana - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Chile Open

Francisco Comesana - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Chile Open
Francisco Comesana - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Chile Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 23 febrero 2026 19:31
Seguir en

Madrid, 23 de febrero de 2026.

El tenista Argentino Francisco Comesana(82) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Chile Open al tenista Español Pedro Martinez(101) este lunes a las 20:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/04/2025 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Francisco Comesana 2-0 (6-4, 6-4) Pedro Martinez

-Últimos Resultados de Francisco Comesana.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Rio Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Francisco Comesana
11/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-0 (6-4, 7-6) Francisco Comesana
06/02/2026 Rosario (Octavos de final) Pedro Boscardin Dias 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Francisco Comesana
04/02/2026 Rosario (Dieciseisavos de final) Nicolas Kicker 0-2 (5-7, 3-6) Francisco Comesana
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Frances Tiafoe 3-1 (6-4, 6-3, 4-6, 6-2) Francisco Comesana

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Rio Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 2-1 (0-6, 7-6, 6-4) Pedro Martinez
14/02/2026 Argentina Open (Cuartos de final) Pedro Martinez 0-2 (5-7, 1-6) Luciano Darderi
12/02/2026 Argentina Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (6-7, 4-6) Pedro Martinez
09/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Lautaro Midon 0-2 (4-6, 1-6) Pedro Martinez
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Adrian Mannarino

Contador

Contenido patrocinado