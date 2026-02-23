Francisco Comesana - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Chile Open

Francisco Comesana - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Chile Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de febrero de 2026.
El tenista Argentino Francisco Comesana(82) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Chile Open al tenista Español Pedro Martinez(101) este lunes a las 20:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2025
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Francisco Comesana
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Pedro Martinez
-Últimos Resultados de Francisco Comesana.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Rio Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Francisco Comesana
|11/02/2026
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Francisco Comesana
|06/02/2026
| Rosario (Octavos de final)
| Pedro Boscardin Dias
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Francisco Comesana
|04/02/2026
| Rosario (Dieciseisavos de final)
| Nicolas Kicker
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Francisco Comesana
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Frances Tiafoe
| 3-1 (6-4, 6-3, 4-6, 6-2)
| Francisco Comesana
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Rio Open (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-1 (0-6, 7-6, 6-4)
| Pedro Martinez
|14/02/2026
| Argentina Open (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Luciano Darderi
|12/02/2026
| Argentina Open (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Pedro Martinez
|09/02/2026
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Lautaro Midon
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Pedro Martinez
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Adrian Mannarino