Gabriel Diallo - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Gabriel Diallo - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open
Gabriel Diallo - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 febrero 2026 21:01
Madrid, 10 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Gabriel Diallo(38) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista estadounidense Ben Shelton(9) este martes a las 22:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-2) Gabriel Diallo

-Últimos Resultados de Gabriel Diallo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Gabriel Diallo 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Matheus Pucinelli de Almeida
07/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Gabriel Diallo 1-2 (6-7, 6-3, 6-7) Gustavo Heide
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2) Gabriel Diallo
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Andrea Vavassori 2-0 (6-3, 7-6) Gabriel Diallo
07/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Coleman Wong 2-1 (1-6, 7-5, 7-5) Gabriel Diallo

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Ben Shelton 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) Casper Ruud
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Valentin Vacherot
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Dane Sweeny
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) Ugo Humbert

