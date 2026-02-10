Gabriel Diallo - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Gabriel Diallo - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Gabriel Diallo(38) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista estadounidense Ben Shelton(9) este martes a las 22:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Gabriel Diallo
-Últimos Resultados de Gabriel Diallo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Gabriel Diallo
| 2-1 (3-6, 6-1, 7-6)
| Matheus Pucinelli de Almeida
|07/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (6-7, 6-3, 6-7)
| Gustavo Heide
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2)
| Gabriel Diallo
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Andrea Vavassori
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Gabriel Diallo
|07/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Coleman Wong
| 2-1 (1-6, 7-5, 7-5)
| Gabriel Diallo
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4)
| Casper Ruud
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Valentin Vacherot
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Dane Sweeny
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-3, 7-6, 7-6)
| Ugo Humbert