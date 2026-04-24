Gabriela Ruse - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Gabriela Ruse - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
La tenista Rumana Gabriela Ruse(71) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2024
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Gabriela Ruse
-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-0)
| Antonia Ruzic
|11/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (6-4, 4-6, 1-6)
| Gabriela Ruse
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Dayana Yastremska
|06/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Gabriela Ruse
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Karolina Muchova
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mirra Andreeva
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Diana Shnaider
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina