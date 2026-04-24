Gabriela Ruse - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Gabriela Ruse - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 11:37
Madrid, 24 de abril de 2026.

La tenista Rumana Gabriela Ruse(71) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2024 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-1) Gabriela Ruse

-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Gabriela Ruse 2-1 (6-3, 4-6, 6-0) Antonia Ruzic
11/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) Gabriela Ruse
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Gabriela Ruse 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Dayana Yastremska
06/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 0-2 (6-7, 6-7) Gabriela Ruse

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Karolina Muchova
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Mirra Andreeva
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Diana Shnaider
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina

