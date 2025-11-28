Getafe - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 28 de noviembre de 2025.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Djene, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Kiko; Allan Nyom, Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris; Borja Mayoral, Adrian Liso.
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Leo Petrot, Hector Fort; Grady Diangana, Aleix Febas, Martim Neto, German Valera; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/05/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Elche
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao