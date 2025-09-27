Getafe - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 27 de septiembre de 2025.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 4 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Elche
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|7
| Permanencia
| Getafe
| 10
| 6
|17
| Permanencia
| Levante
| 4
| 6
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|19
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Javier Munoz, Mauro Arambarri; Alex Sancris, Borja Mayoral.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Pablo Martinez; Etta Eyong, Ivan Romero.
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona