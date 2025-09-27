Getafe - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 4 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 12 7 5 Europa League Elche 10 6 6 Conference League Athletic Bilbao 10 6 7 Permanencia Getafe 10 6 17 Permanencia Levante 4 6 18 Descenso Real Oviedo 3 6 19 Descenso Girona 3 7 20 Descenso Mallorca 2 6

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Javier Munoz, Mauro Arambarri; Alex Sancris, Borja Mayoral.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Pablo Martinez; Etta Eyong, Ivan Romero.

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe

-Últimos Resultados del Levante.