Getafe - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 27 de septiembre de 2025.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 4 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djene, Juan Iglesias, Davinchi; Javier Munoz, Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Borja Mayoral.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Matias Moreno; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona