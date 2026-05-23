Getafe - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
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El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante el Osasuna este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 48 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Yvan Neyou Noupa, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Luis Vazquez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Aimar Oroz; Ante Budimir, Raul Garcia.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|16/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Getafe
|05/10/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Osasuna
|21/01/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Getafe
|17/09/2023
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla