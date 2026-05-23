Getafe - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

###WidgetCompleto###

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante el Osasuna este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 48 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Yvan Neyou Noupa, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Luis Vazquez.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Aimar Oroz; Ante Budimir, Raul Garcia.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe 05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna 21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe 17/09/2023 LaLiga Getafe 3-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.