Getafe - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante el Rayo este domingo a las 16:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Davinchi; Adrian Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Vazquez.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd; Sergio Camello, Pathe Ciss, Gerard Gumbau; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Alfonso Espino.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe 24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo 13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe 02/01/2024 LaLiga Getafe 0-2 Rayo

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe

-Últimos Resultados del Rayo.