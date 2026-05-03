Getafe - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Getafe - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 3 mayo 2026 15:31
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Madrid, 3 de mayo de 2026.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante el Rayo este domingo a las 16:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Davinchi; Adrian Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Vazquez.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd; Sergio Camello, Pathe Ciss, Gerard Gumbau; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Alfonso Espino.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe
24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo
13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe
02/01/2024 LaLiga Getafe 0-2 Rayo

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona
22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe
05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo

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