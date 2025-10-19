Getafe - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de octubre de 2025.

El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Kiko, Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris, Adrian Liso.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 01/12/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Getafe 01/02/2024 LaLiga Getafe 0-2 Real Madrid 02/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Getafe 13/05/2023 LaLiga Real Madrid 1-0 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Real Madrid.