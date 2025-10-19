Getafe - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de octubre de 2025.
El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Kiko, Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris, Adrian Liso.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Getafe
|01/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Real Madrid
|02/09/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Getafe
|13/05/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol