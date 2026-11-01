Getafe - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Getafe, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Sevilla este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Kiko, Daniel Carvajal, Nemanja Gudelj, Jean Ives Valou, Davinchi; Ramon Terrats, Djene, Francho Serrano, Martin Satriano, Ivan Azon.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Chidera Ejuke, Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Felix Correia; Isaac Romero, Lucas Stassin.

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