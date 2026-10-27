Giovanni Mpetshi Perricard - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Giovanni Mpetshi Perricard - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
El tenista francés Giovanni Mpetshi Perricard(148) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista francés Arthur Fils(8) este martes no antes de las 15:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Swiss Indoors Basel, Qualification (Cuartos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic
|24/10/2026
| Swiss Indoors Basel, Qualification (Octavos de final)
| Sebastian Baez
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|17/10/2026
| European Open, Qualification (Octavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 1-2 (6-7, 7-6, 5-7)
| Remy Bertola
|13/10/2026
| Roanne (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Etienne Donnet
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jurij Rodionov
| 3-0 (7-6, 6-0, 7-6)
| Giovanni Mpetshi Perricard
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/10/2026
| European Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alex Michelsen
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Botic van de Zandschulp
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pavel Kotov