Giovanni Mpetshi Perricard - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Giovanni Mpetshi Perricard - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel
Giovanni Mpetshi Perricard - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 14:32
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Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista francés Giovanni Mpetshi Perricard(148) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista francés Arthur Fils(8) este martes no antes de las 15:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Swiss Indoors Basel, Qualification (Cuartos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 2-0 (7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic
24/10/2026 Swiss Indoors Basel, Qualification (Octavos de final) Sebastian Baez 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Giovanni Mpetshi Perricard
17/10/2026 European Open, Qualification (Octavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 1-2 (6-7, 7-6, 5-7) Remy Bertola
13/10/2026 Roanne (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 6-7) Etienne Donnet
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jurij Rodionov 3-0 (7-6, 6-0, 7-6) Giovanni Mpetshi Perricard

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2026 European Open (Semifinal) Arthur Fils 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Jan-Lennard Struff
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Alex Michelsen
22/10/2026 European Open (Octavos de final) Arthur Fils 0-0 () Jaume Munar
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (5-7, 4-6) Botic van de Zandschulp
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Pavel Kotov
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