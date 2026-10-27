Giovanni Mpetshi Perricard - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Giovanni Mpetshi Perricard - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista francés Giovanni Mpetshi Perricard(148) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista francés Arthur Fils(8) este martes no antes de las 15:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/10/2026 Swiss Indoors Basel, Qualification (Cuartos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 2-0 (7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic 24/10/2026 Swiss Indoors Basel, Qualification (Octavos de final) Sebastian Baez 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Giovanni Mpetshi Perricard 17/10/2026 European Open, Qualification (Octavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 1-2 (6-7, 7-6, 5-7) Remy Bertola 13/10/2026 Roanne (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 6-7) Etienne Donnet 31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jurij Rodionov 3-0 (7-6, 6-0, 7-6) Giovanni Mpetshi Perricard

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