Girona - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de febrero de 2026.

El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Barcelona este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 58 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 23 3 Champions Villarreal 45 23 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 41 24 6 Conference League Espanyol 35 24 15 Permanencia Girona 26 23 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 23 20 Descenso Real Oviedo 16 23

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Ferran Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 30/03/2025 LaLiga Barcelona 4-1 Girona 15/09/2024 LaLiga Girona 1-4 Barcelona 04/05/2024 LaLiga Girona 4-2 Barcelona 10/12/2023 LaLiga Barcelona 2-4 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Barcelona.