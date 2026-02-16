Girona - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de febrero de 2026.
El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Barcelona este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 58 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|3
| Champions
| Villarreal
| 45
| 23
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|15
| Permanencia
| Girona
| 26
| 23
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 23
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Ferran Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|30/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Girona
|15/09/2024
| LaLiga
| Girona
| 1-4
| Barcelona
|04/05/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-2
| Barcelona
|10/12/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 2-4
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona