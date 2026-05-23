Girona - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Elche este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; David Lopez, Vitor Reis, Arnau Martinez, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi; Viktor Tsigankov, Joel Roca, Bryan Gil.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Buba Sangare, Aleix Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar, German Valera; Tete Morente, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 16/04/2023 LaLiga Girona 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona 14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Elche.