Girona - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Girona - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 20:18
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Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Elche este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; David Lopez, Vitor Reis, Arnau Martinez, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi; Viktor Tsigankov, Joel Roca, Bryan Gil.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Buba Sangare, Aleix Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar, German Valera; Tete Morente, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona
16/04/2023 LaLiga Girona 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona
14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad
11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona
01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca
25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe
12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche

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