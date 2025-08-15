Girona - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 15 de agosto de 2025.

El Girona, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Rayo este viernes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 4 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Athletic Bilbao 0 0 2 Champions Atlético 0 0 3 Champions Barcelona 0 0 4 Champions Celta 0 0 5 Champions Alavés 0 0 6 Europa League Elche 0 0 7 Europa League Espanyol 0 0 8 Conference League Getafe 0 0 9 Permanencia Girona 0 0 13 Permanencia Rayo 0 0 18 Descenso Sevilla 0 0 19 Descenso Valencia 0 0 20 Descenso Villarreal 0 0

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Ladislav Krejci, Daley Blind; Jhon Solis, Yangel Herrera, Viktor Tsigankov, Yaser Asprilla, Joel Roca, Bojan Miovski.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Girona 25/09/2024 LaLiga Girona 0-0 Rayo 26/02/2024 LaLiga Girona 3-0 Rayo 11/11/2023 LaLiga Rayo 1-2 Girona 18/03/2023 LaLiga Rayo 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona 13/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Girona 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Rayo.