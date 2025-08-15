Girona - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 15 de agosto de 2025.
El Girona, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Rayo este viernes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 4 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|2
| Champions
| Atlético
| 0
| 0
|3
| Champions
| Barcelona
| 0
| 0
|4
| Champions
| Celta
| 0
| 0
|5
| Champions
| Alavés
| 0
| 0
|6
| Europa League
| Elche
| 0
| 0
|7
| Europa League
| Espanyol
| 0
| 0
|8
| Conference League
| Getafe
| 0
| 0
|9
| Permanencia
| Girona
| 0
| 0
|13
| Permanencia
| Rayo
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Sevilla
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Valencia
| 0
| 0
|20
| Descenso
| Villarreal
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Ladislav Krejci, Daley Blind; Jhon Solis, Yangel Herrera, Viktor Tsigankov, Yaser Asprilla, Joel Roca, Bojan Miovski.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Girona
|25/09/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Rayo
|26/02/2024
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Rayo
|11/11/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Girona
|18/03/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Girona
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|05/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|09/05/2025
| LaLiga
| Las Palmas
| 0-1
| Rayo
|02/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Getafe