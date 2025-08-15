Girona - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 15 de agosto de 2025.

El Girona, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Rayo este viernes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 4 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Ladislav Krejci, Daley Blind; Yangel Herrera, Jhon Solis, Joel Roca; Viktor Tsigankov, Bojan Miovski, Yaser Asprilla.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz, Pathe Ciss, Alvaro Garcia; Jorge de Frutos, Unai Lopez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Girona 25/09/2024 LaLiga Girona 0-0 Rayo 26/02/2024 LaLiga Girona 3-0 Rayo 11/11/2023 LaLiga Rayo 1-2 Girona 18/03/2023 LaLiga Rayo 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona 13/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Girona 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Rayo.