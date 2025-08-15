Girona - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 15 de agosto de 2025.
El Girona, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Rayo este viernes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 4 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Ladislav Krejci, Daley Blind; Yangel Herrera, Jhon Solis, Joel Roca; Viktor Tsigankov, Bojan Miovski, Yaser Asprilla.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz, Pathe Ciss, Alvaro Garcia; Jorge de Frutos, Unai Lopez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Girona
|25/09/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Rayo
|26/02/2024
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Rayo
|11/11/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Girona
|18/03/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Girona
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|05/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|09/05/2025
| LaLiga
| Las Palmas
| 0-1
| Rayo
|02/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Getafe