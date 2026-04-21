Girona - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

El Girona, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Betis este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 46 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Axel Witsel, Ivan Martin; Viktor Tsigankov, Claudio Echeverri, Azzedine Ounahi.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Marc Roca, Giovani Lo Celso; Pablo Fornals, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 21/04/2025 LaLiga Girona 1-3 Betis 15/08/2024 LaLiga Betis 1-1 Girona 31/03/2024 LaLiga Girona 3-2 Betis 21/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Betis.