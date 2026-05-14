Girona - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Real Sociedad este jueves a las 20:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi; Joel Roca, Bryan Gil, Viktor Tsigankov.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Jon Aramburu; Takefusa Kubo, Yangel Herrera, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea; Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona 19/10/2024 LaLiga Girona 0-1 Real Sociedad 03/02/2024 LaLiga Girona 0-0 Real Sociedad 12/08/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Real Sociedad.