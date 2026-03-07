Hailey Baptiste - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Hailey Baptiste - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Hailey Baptiste - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 7 marzo 2026 19:01
Seguir en

Madrid, 7 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Hailey Baptiste(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este sábado a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/07/2025 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-4, 6-3) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Emiliana Arango 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) Hailey Baptiste
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 0-1 (4-6, 1-0) Alexandra Eala
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Hailey Baptiste 0-2 (3-6, 5-7) Rebecca Sramkova
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-4, 6-4) Shuai Zhang
06/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal) Hailey Baptiste 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) Ekaterina Alexandrova

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 1-1 (7-5, 4-6, 0-1) Antonia Ruzic
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-2) Kimberly Birrell
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Elena Rybakina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Elena Rybakina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Xinyu Wang 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina

Contador

Contenido patrocinado