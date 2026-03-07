Hailey Baptiste - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Hailey Baptiste - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Hailey Baptiste(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este sábado a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/07/2025
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Hailey Baptiste
-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Emiliana Arango
| 1-2 (6-2, 2-6, 3-6)
| Hailey Baptiste
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 0-1 (4-6, 1-0)
| Alexandra Eala
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Rebecca Sramkova
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Shuai Zhang
|06/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-3, 6-7, 3-6)
| Ekaterina Alexandrova
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-1 (7-5, 4-6, 0-1)
| Antonia Ruzic
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Kimberly Birrell
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina