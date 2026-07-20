Henrique Rocha - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Henrique Rocha - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de julio de 2026.
El tenista portugués Henrique Rocha(123) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Estoril Open al tenista español Pedro Martinez(159) este lunes no antes de las 17:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Henrique Rocha.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Henrique Rocha
|22/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Henrique Rocha
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Nicolas Mejia
|15/06/2026
| Nottingham 2 (Dieciseisavos de final)
| Henrique Rocha
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Christopher O'Connell
|12/06/2026
| Ilkley (Octavos de final)
| Henrique Rocha
| 1-2 (6-7, 6-1, 3-6)
| Darwin Blanch
|10/06/2026
| Ilkley (Dieciseisavos de final)
| Henrique Rocha
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Charles Broom
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/07/2026
| Estoril Open, Qualification (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Timofey Skatov
|18/07/2026
| Estoril Open, Qualification (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-0, 6-4)
| David Jorda Sanchis
|14/07/2026
| Swiss Open (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Yannick Hanfmann
|08/07/2026
| Iasi (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 1-2 (6-4, 3-6, 5-7)
| Maks Kasnikowski
|07/07/2026
| Iasi (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| S D Prajwal Dev