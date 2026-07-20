Henrique Rocha - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Henrique Rocha - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de julio de 2026.

El tenista portugués Henrique Rocha(123) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Estoril Open al tenista español Pedro Martinez(159) este lunes no antes de las 17:30.

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-Últimos Resultados de Henrique Rocha.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 2-0 (6-2, 6-1) Henrique Rocha 22/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Henrique Rocha 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Nicolas Mejia 15/06/2026 Nottingham 2 (Dieciseisavos de final) Henrique Rocha 0-2 (6-7, 1-6) Christopher O'Connell 12/06/2026 Ilkley (Octavos de final) Henrique Rocha 1-2 (6-7, 6-1, 3-6) Darwin Blanch 10/06/2026 Ilkley (Dieciseisavos de final) Henrique Rocha 2-0 (6-2, 6-2) Charles Broom

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.