Henrique Rocha - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Henrique Rocha - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open
Henrique Rocha - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 20 julio 2026 16:31
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Madrid, 20 de julio de 2026.

El tenista portugués Henrique Rocha(123) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Estoril Open al tenista español Pedro Martinez(159) este lunes no antes de las 17:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Henrique Rocha.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 2-0 (6-2, 6-1) Henrique Rocha
22/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Henrique Rocha 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Nicolas Mejia
15/06/2026 Nottingham 2 (Dieciseisavos de final) Henrique Rocha 0-2 (6-7, 1-6) Christopher O'Connell
12/06/2026 Ilkley (Octavos de final) Henrique Rocha 1-2 (6-7, 6-1, 3-6) Darwin Blanch
10/06/2026 Ilkley (Dieciseisavos de final) Henrique Rocha 2-0 (6-2, 6-2) Charles Broom

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/07/2026 Estoril Open, Qualification (Cuartos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-3, 6-2) Timofey Skatov
18/07/2026 Estoril Open, Qualification (Octavos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-0, 6-4) David Jorda Sanchis
14/07/2026 Swiss Open (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Yannick Hanfmann
08/07/2026 Iasi (Octavos de final) Pedro Martinez 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) Maks Kasnikowski
07/07/2026 Iasi (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) S D Prajwal Dev

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