Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de octubre de 2026.
El tenista polaco Hubert Hurkacz(34) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) este martes no antes de las 13:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2026
| Chengdu Open (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|01/01/2024
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
Últimos Resultados de Hubert Hurkacz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-3)
| Yi Zhou
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Novak Djokovic
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-0 (6-3, 7-6)
| James Duckworth
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-0 (6-4, 3-2)
| Hubert Hurkacz
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Karen Khachanov
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jenson Brooksby
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (6-1, 6-7, 4-6)
| Matteo Berrettini
|29/09/2026
| Chengdu Open (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|28/09/2026
| Chengdu Open (Semifinal)
| Nikoloz Basilashvili
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina