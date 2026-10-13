Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters
Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 12:32
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Madrid, 13 de octubre de 2026.

El tenista polaco Hubert Hurkacz(34) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) este martes no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
01/01/2024 United Cup, Group A (Round Robin) Hubert Hurkacz 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Hubert Hurkacz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) Yi Zhou
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Novak Djokovic 0-2 (4-6, 3-6) Hubert Hurkacz
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Hubert Hurkacz 2-0 (6-3, 7-6) James Duckworth
05/10/2026 China Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-0 (6-4, 3-2) Hubert Hurkacz
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Hubert Hurkacz 2-0 (7-6, 6-2) Karen Khachanov

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-1, 6-3) Jenson Brooksby
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Matteo Berrettini
29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
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