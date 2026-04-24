Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
El tenista polaco Hubert Hurkacz(63) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(9) este viernes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2023
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-3 (6-7, 4-6, 4-6)
| Hubert Hurkacz
-Últimos Resultados de Hubert Hurkacz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaime Faria
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-4)
| Hubert Hurkacz
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (7-6, 5-7, 6-1)
| Luciano Darderi
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Ethan Quinn
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Hubert Hurkacz
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Valentin Vacherot
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Marton Fucsovics