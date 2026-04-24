Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 10:05
Seguir en

Madrid, 24 de abril de 2026.

El tenista polaco Hubert Hurkacz(63) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(9) este viernes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2023 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 0-3 (6-7, 4-6, 4-6) Hubert Hurkacz

-Últimos Resultados de Hubert Hurkacz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Jaime Faria 0-2 (3-6, 3-6) Hubert Hurkacz
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) Hubert Hurkacz
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 3-6) Hubert Hurkacz
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 2-1 (7-6, 5-7, 6-1) Luciano Darderi
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Ethan Quinn 2-0 (6-2, 6-4) Hubert Hurkacz

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Lorenzo Musetti
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 4-6) Lorenzo Musetti
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 0-2 (5-7, 2-6) Lorenzo Musetti
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 5-7) Valentin Vacherot
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (5-7, 1-6) Marton Fucsovics

Contador

