Ilary Pistola - Paola Pinera, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ilary Pistola - Paola Pinera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista italiana Ilary Pistola(1267) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista española Paola Pinera(0) este domingo no antes de las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ilary Pistola.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ilary Pistola
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ruien Zhang
-Últimos Resultados de Paola Pinera.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Anastasija Cvetkovic
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Paola Pinera
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Sofiia Bielinska
| 1-2 (4-6, 6-1, 0-6)
| Paola Pinera
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Welles Newman
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Paola Pinera