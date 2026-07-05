Ilary Pistola - Paola Pinera, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ilary Pistola - Paola Pinera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Ilary Pistola - Paola Pinera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 17:23
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista italiana Ilary Pistola(1267) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista española Paola Pinera(0) este domingo no antes de las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ilary Pistola.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ilary Pistola 0-2 (3-6, 1-6) Ruien Zhang

-Últimos Resultados de Paola Pinera.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Anastasija Cvetkovic 2-0 (7-5, 6-0) Paola Pinera
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Sofiia Bielinska 1-2 (4-6, 6-1, 0-6) Paola Pinera
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Welles Newman 0-2 (6-7, 2-6) Paola Pinera

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