Ilary Pistola - Paola Pinera, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ilary Pistola - Paola Pinera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista italiana Ilary Pistola(1267) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista española Paola Pinera(0) este domingo no antes de las 16:30.

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-Últimos Resultados de Ilary Pistola.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ilary Pistola 0-2 (3-6, 1-6) Ruien Zhang

-Últimos Resultados de Paola Pinera.