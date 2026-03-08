Jacob Fearnley - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jacob Fearnley - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
El tenista Británico Jacob Fearnley(87) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este domingo a las 03:00.
###WidgetTenis###
-Últimos Resultados de Jacob Fearnley.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jacob Fearnley
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Damir Dzumhur
|23/02/2026
| St. Brieuc (Dieciseisavos de final)
| Jacob Fearnley
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Arthur Bouquier
|17/02/2026
| Lille (Dieciseisavos de final)
| Clement Chidekh
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-2)
| Jacob Fearnley
|06/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 1-2 (6-3, 3-6, 7-10)
| Jacob Fearnley
|30/01/2026
| Manama (Cuartos de final)
| Kyrian Jacquet
| 2-1 (7-6, 1-6, 6-3)
| Jacob Fearnley
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Tommy Paul
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|14/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marin Cilic
|13/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Sebastian Korda