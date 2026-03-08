Jacob Fearnley - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jacob Fearnley - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El tenista Británico Jacob Fearnley(87) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este domingo a las 03:00.

###WidgetTenis###

-Últimos Resultados de Jacob Fearnley.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jacob Fearnley 2-0 (6-3, 6-3) Damir Dzumhur 23/02/2026 St. Brieuc (Dieciseisavos de final) Jacob Fearnley 0-2 (3-6, 2-6) Arthur Bouquier 17/02/2026 Lille (Dieciseisavos de final) Clement Chidekh 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) Jacob Fearnley 06/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Nicolai Budkov Kjaer 1-2 (6-3, 3-6, 7-10) Jacob Fearnley 30/01/2026 Manama (Cuartos de final) Kyrian Jacquet 2-1 (7-6, 1-6, 6-3) Jacob Fearnley

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.