Jakub Mensik - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jakub Mensik - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de enero de 2026.
El tenista Checo Jakub Mensik(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Rafael Jodar(150) este jueves a las 01:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jakub Mensik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-2 (7-5, 4-6, 2-6, 7-6, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
|17/01/2026
| ASB Classic (Final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jakub Mensik
|16/01/2026
| ASB Classic (Semifinal)
| Jakub Mensik
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Fabian Marozsan
|15/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jakub Mensik
|14/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-2 (1-6, 6-3, 3-6)
| Jakub Mensik
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rei Sakamoto
| 2-3 (6-7, 1-6, 7-5, 6-4, 3-6)
| Rafael Jodar
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-1)
| Luca Van Assche
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Chris Rodesch
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Rafael Jodar
|13/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Li Tu
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Rafael Jodar
|10/01/2026
| Canberra (Final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Rafael Jodar