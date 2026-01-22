Jakub Mensik - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jakub Mensik - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP
Jakub Mensik - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 22 enero 2026 0:01
Seguir en

Madrid, 22 de enero de 2026.

El tenista Checo Jakub Mensik(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Rafael Jodar(150) este jueves a las 01:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jakub Mensik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jakub Mensik 3-2 (7-5, 4-6, 2-6, 7-6, 6-3) Pablo Carreno Busta
17/01/2026 ASB Classic (Final) Sebastian Baez 0-2 (3-6, 6-7) Jakub Mensik
16/01/2026 ASB Classic (Semifinal) Jakub Mensik 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Fabian Marozsan
15/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (4-6, 2-6) Jakub Mensik
14/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Hamad Medjedovic 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) Jakub Mensik

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rei Sakamoto 2-3 (6-7, 1-6, 7-5, 6-4, 3-6) Rafael Jodar
15/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-3, 0-6, 6-1) Luca Van Assche
14/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Chris Rodesch 0-2 (6-7, 3-6) Rafael Jodar
13/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Li Tu 0-2 (2-6, 1-6) Rafael Jodar
10/01/2026 Canberra (Final) Alexander Blockx 2-0 (6-4, 6-4) Rafael Jodar

