Jannik Sinner - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jannik Sinner - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de julio de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo no antes de las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alexander Zverev
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/07/2026
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Novak Djokovic
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (7-5, 7-6, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Shintaro Mochizuki
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-4)
| Jenson Brooksby
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-4)
| Nuno Borges
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/07/2026
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Arthur Fery
| 0-3 (6-7, 2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-3 (4-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7)
| Alexander Zverev
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 0-3 (2-6, 6-7, 4-6)
| Alexander Zverev
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Alexander Zverev