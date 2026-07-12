Jannik Sinner - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jannik Sinner - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Final de Wimbledon ATP
Jannik Sinner - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 12 julio 2026 16:01
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Madrid, 12 de julio de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo no antes de las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/05/2026 Madrid Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-2) Alexander Zverev
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Novak Djokovic
07/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Jannik Sinner 3-0 (7-5, 7-6, 6-3) Jan-Lennard Struff
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Shintaro Mochizuki
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) Jenson Brooksby
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) Nuno Borges

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
07/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7) Alexander Zverev
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) Alexander Zverev
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Alexander Zverev

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