Jannik Sinner - Andrea Pellegrino, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Andrea Pellegrino: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 12 mayo 2026 14:04
Madrid, 12 de mayo de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista italiano Andrea Pellegrino(155) este martes a las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-0) Alexei Popyrin
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Sebastian Ofner
03/05/2026 Madrid Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-2) Alexander Zverev
01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-4) Arthur Fils
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-6) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Andrea Pellegrino.

11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Frances Tiafoe 0-2 (6-7, 1-6) Andrea Pellegrino
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Andrea Pellegrino 0-0 (4-0) Arthur Fils
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Andrea Pellegrino 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) Luca Nardi
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Martin Landaluce 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Andrea Pellegrino
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Andrea Pellegrino 2-0 (6-1, 6-3) Hugo Gaston

