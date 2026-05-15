Jannik Sinner - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de mayo de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este viernes a las 19:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/11/2024
| ATP World Tour Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2024
| Six Kings Slam (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|10/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Daniil Medvedev
|05/09/2024
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 3-1 (6-2, 1-6, 6-1, 6-4)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Andrey Rublev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Andrea Pellegrino
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Alexei Popyrin
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sebastian Ofner
|03/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 1-2 (6-3, 4-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-0 ()
| Daniil Medvedev
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Flavio Cobolli