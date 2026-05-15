Jannik Sinner - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 18:01
Madrid, 15 de mayo de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este viernes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
14/11/2024 ATP World Tour Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2024 Six Kings Slam (Cuartos de final) Daniil Medvedev 0-2 (0-6, 3-6) Jannik Sinner
10/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-4) Daniil Medvedev
05/09/2024 US Open ATP (Cuartos de final) Jannik Sinner 3-1 (6-2, 1-6, 6-1, 6-4) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-4) Andrey Rublev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-3) Andrea Pellegrino
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-0) Alexei Popyrin
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Sebastian Ofner
03/05/2026 Madrid Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-2) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) Daniil Medvedev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (3-6, 2-6) Daniil Medvedev
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Pablo Llamas Ruiz 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Daniil Medvedev
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-0 () Daniil Medvedev
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Flavio Cobolli

