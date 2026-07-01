Jannik Sinner - Nuno Borges, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Madrid, 1 de julio de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista portugués Nuno Borges(48) este miércoles no antes de las 14:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jannik Sinner 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3) Miomir Kecmanovic 28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) Juan Manuel Cerundolo 26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) Clement Tabur 17/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-4) Casper Ruud 16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Jannik Sinner 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Nuno Borges.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 3-0 (6-3, 7-5, 7-5) Tristan Boyer 26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Nuno Borges 0-2 (1-6, 2-6) Ethan Quinn 25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Luciano Darderi 0-2 (6-7, 4-6) Nuno Borges 23/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (4-6, 5-7) Nuno Borges 21/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 2-0 (6-2, 6-2) Adrian Mannarino

17:11 Jannik Sinner convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4. 17:04 Nuno Borges gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 4-5. 17:00 Jannik Sinner se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3. 16:55 Nuno Borges gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-4. 16:52 Jannik Sinner se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-2. 16:48 Nuno Borges gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-3. 16:40 Jannik Sinner se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1. 16:36 Jannik Sinner rompe a Nuno Borges y domina ahora 2-1. 16:34 Nuno Borges se vuelve a meter en el partido rompiendo el servicio de Jannik Sinner. Empate 1-1. 16:26 Gran comienzo de Jannik Sinner con un break en el primer juego del tercer set. 16:15 Inicio del tercer set. Nuno Borges al servicio. 16:15 Jannik Sinner convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6. 16:08 Nuno Borges se lleva el juego, empatando el partido 6-6. 16:05 Jannik Sinner convierte el punto de juego y domina ahora 6-5. 16:02 Jannik Sinner rompe el servicio de Nuno Borges e iguala el marcador 5-5. 15:57 Jannik Sinner se lleva el juego y ahora cae por 4-5. 15:57 Nuno Borges convierte el punto de juego y domina ahora 5-3. 15:50 Jannik Sinner se lleva el juego y ahora cae por 3-4. 15:50 Nuno Borges convierte el punto de juego y domina ahora 4-2. 15:50 Jannik Sinner se lleva el juego y ahora cae por 2-3. 15:42 Nuno Borges convierte el punto de juego y domina ahora 3-1. 15:39 Nuno Borges rompe el servicio de Jannik Sinner, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set. 15:36 Nuno Borges se lleva el juego, empatando el partido 1-1. 15:31 Jannik Sinner se lleva el primer juego del 2.º set 15:23 Inicio del segundo set. Jannik Sinner servirá primero. 15:23 Jannik Sinner convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6. 15:16 Jannik Sinner gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6. 15:13 Nuno Borges se lleva el juego y domina ahora 6-5. 15:11 Jannik Sinner gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5. 15:08 Nuno Borges se lleva el juego y domina ahora 5-4. 15:07 Jannik Sinner gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4. 15:02 Nuno Borges se lleva el juego y domina ahora 4-3. 14:59 Jannik Sinner gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3. 14:55 Nuno Borges se lleva el juego y domina ahora 3-2. 14:53 Jannik Sinner gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2. 14:50 Nuno Borges se lleva el juego y domina ahora 2-1. 14:46 Jannik Sinner gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 14:43 Nuno Borges gana el primer juego y domina 1-0