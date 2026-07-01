Jannik Sinner - Nuno Borges, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3)
| Miomir Kecmanovic
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-1, 6-3, 6-4)
| Clement Tabur
|17/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Casper Ruud
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-4)
| Daniil Medvedev