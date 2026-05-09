Jannik Sinner - Sebastian Ofner, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Sebastian Ofner: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista austriaco Sebastian Ofner(82) este sábado a las 19:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alexander Zverev
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Arthur Fils
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rafael Jodar
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Cameron Norrie
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elmer Moeller
-Últimos Resultados de Sebastian Ofner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Sebastian Ofner
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alex Michelsen
|30/04/2026
| Aix en Provence (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| Sebastian Ofner
|28/04/2026
| Aix en Provence (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Sebastian Ofner
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Ofner
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Tomas Etcheverry
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Sebastian Ofner