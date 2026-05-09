Jasmine Paolini - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Publicado: sábado, 9 mayo 2026 12:01
Madrid, 9 de mayo de 2026.

La tenista italiana Jasmine Paolini(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista belga Elise Mertens(22) este sábado a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

26/06/2024 Rothesay International (Octavos de final) Elise Mertens 0-0 (2-5) Jasmine Paolini
22/10/2023 Jasmin Open Monastir (Final) Jasmine Paolini 0-2 (3-6, 0-6) Elise Mertens

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jasmine Paolini 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Leolia Jeanjean
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (7-5, 6-3) Jasmine Paolini
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) Jasmine Paolini
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-2, 6-2) Jasmine Paolini
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 6-1) Himeno Sakatsume

-Últimos Resultados de Elise Mertens.

07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Panna Udvardy 0-2 (4-6, 2-6) Elise Mertens
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 1-2 (5-7, 6-2, 6-7) Karolina Pliskova
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-2, 6-1) Alexandra Eala
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (1-6, 6-3, 6-0) Elise Mertens
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-3, 6-4) Ella Seidel

