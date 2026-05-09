Jasmine Paolini - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jasmine Paolini - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
La tenista italiana Jasmine Paolini(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista belga Elise Mertens(22) este sábado a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/06/2024
| Rothesay International (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-0 (2-5)
| Jasmine Paolini
|22/10/2023
| Jasmin Open Monastir (Final)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Elise Mertens
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Leolia Jeanjean
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jasmine Paolini
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 1-2 (6-3, 2-6, 4-6)
| Jasmine Paolini
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jasmine Paolini
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Himeno Sakatsume
-Últimos Resultados de Elise Mertens.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elise Mertens
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 1-2 (5-7, 6-2, 6-7)
| Karolina Pliskova
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Alexandra Eala
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-0)
| Elise Mertens
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Ella Seidel