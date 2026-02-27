Jasmine Paolini - Priscilla Hon, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jasmine Paolini - Priscilla Hon: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de febrero de 2026.
La tenista Italiana Jasmine Paolini(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Australiana Priscilla Hon(136) este viernes a las 01:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Jasmine Paolini
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jasmine Paolini
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jasmine Paolini
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Priscilla Hon.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Priscilla Hon
| 2-1 (6-2, 2-6, 6-4)
| Renata Zarazua
|22/02/2026
| Merida Open Akron, Qualification (Sin Definir)
| Priscilla Hon
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Cadence Brace
|21/02/2026
| Merida Open Akron, Qualification (Sin Definir)
| Priscilla Hon
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Victoria Rodriguez
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Priscilla Hon
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Varvara Gracheva
|06/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Priscilla Hon
| 1-2 (6-4, 2-6, 1-6)
| Camila Osorio