Jasmine Paolini - Priscilla Hon, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jasmine Paolini - Priscilla Hon: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Merida Open Akron
Jasmine Paolini - Priscilla Hon: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 0:00
Seguir en

Madrid, 27 de febrero de 2026.

La tenista Italiana Jasmine Paolini(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Australiana Priscilla Hon(136) este viernes a las 01:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-1, 7-6) Jasmine Paolini
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Jasmine Paolini
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 7-6) Jasmine Paolini
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 3-6) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Priscilla Hon.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Priscilla Hon 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) Renata Zarazua
22/02/2026 Merida Open Akron, Qualification (Sin Definir) Priscilla Hon 0-2 (4-6, 4-6) Cadence Brace
21/02/2026 Merida Open Akron, Qualification (Sin Definir) Priscilla Hon 2-0 (6-4, 6-3) Victoria Rodriguez
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Priscilla Hon 0-2 (4-6, 4-6) Varvara Gracheva
06/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Priscilla Hon 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) Camila Osorio

Contador

Contenido patrocinado