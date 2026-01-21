Jaume Munar - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jaume Munar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP
Jaume Munar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 0:01
Seguir en

Madrid, 21 de enero de 2026.

El tenista Español Jaume Munar(39) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Noruego Casper Ruud(13) este miércoles a las 01:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jaume Munar 0-2 (3-6, 4-6) Casper Ruud
08/02/2025 Dallas Open (Semifinal) Jaume Munar 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) Casper Ruud
12/01/2025 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Casper Ruud 3-2 (6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3) Dalibor Svrcina
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-4) Jaume Munar
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Francisco Cerundolo
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Casper Ruud.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mattia Bellucci 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Casper Ruud
14/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Fabian Marozsan 2-0 (6-4, 6-4) Casper Ruud
05/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Jakub Mensik 2-0 (7-5, 7-6) Casper Ruud
03/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Alex de Minaur 0-2 (3-6, 3-6) Casper Ruud
29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 2-0 (6-3, 7-5) Casper Ruud

Contador

Contenido patrocinado