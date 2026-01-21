Jaume Munar - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jaume Munar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de enero de 2026.

El tenista Español Jaume Munar(39) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Noruego Casper Ruud(13) este miércoles a las 01:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jaume Munar 0-2 (3-6, 4-6) Casper Ruud 08/02/2025 Dallas Open (Semifinal) Jaume Munar 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) Casper Ruud 12/01/2025 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Casper Ruud 3-2 (6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3) Dalibor Svrcina 15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-4) Jaume Munar 14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Francisco Cerundolo 12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar 05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Casper Ruud.