Jaume Munar - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jaume Munar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
El tenista Español Jaume Munar(39) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Noruego Casper Ruud(13) este miércoles a las 01:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Casper Ruud
|08/02/2025
| Dallas Open (Semifinal)
| Jaume Munar
| 1-2 (2-6, 6-2, 6-7)
| Casper Ruud
|12/01/2025
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Casper Ruud
| 3-2 (6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3)
| Dalibor Svrcina
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jaume Munar
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jaume Munar
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Casper Ruud.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-3 (1-6, 2-6, 4-6)
| Casper Ruud
|14/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Casper Ruud
|05/01/2026
| United Cup, Group D (Round Robin)
| Jakub Mensik
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Casper Ruud
|03/01/2026
| United Cup, Group D (Round Robin)
| Alex de Minaur
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Casper Ruud
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Casper Ruud