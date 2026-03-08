Jessica Pegula - Donna Vekic, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jessica Pegula - Donna Vekic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Jessica Pegula - Donna Vekic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 2:03
Seguir en

Madrid, 8 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Croata Donna Vekic(100) este domingo a las 03:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2024 Grass Court Championships (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 7-5) Donna Vekic

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Clara Tauson 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Jessica Pegula
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (4-6, 0-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Donna Vekic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Donna Vekic 2-0 (7-6, 7-6) Tereza Valentova
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-3, 6-2) Donna Vekic
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-1 (0-6, 6-3, 6-2) Donna Vekic
31/01/2026 Manila (Final) Donna Vekic 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Camila Osorio
30/01/2026 Manila (Semifinal) Tatiana Prozorova 0-2 (2-6, 4-6) Donna Vekic

Contador

Contenido patrocinado