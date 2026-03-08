Jessica Pegula - Donna Vekic, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jessica Pegula - Donna Vekic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Croata Donna Vekic(100) este domingo a las 03:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2024
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Donna Vekic
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Clara Tauson
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Jessica Pegula
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Donna Vekic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Donna Vekic
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Tereza Valentova
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Donna Vekic
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-2)
| Donna Vekic
|31/01/2026
| Manila (Final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Camila Osorio
|30/01/2026
| Manila (Semifinal)
| Tatiana Prozorova
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Donna Vekic