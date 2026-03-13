Jessica Pegula - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jessica Pegula - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este viernes a las 01:00.
###WidgetTenis###
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Belinda Bencic
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Jelena Ostapenko
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-3)
| Donna Vekic
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 0-1 (4-6, 3-4)
| Elena Rybakina
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Elena Rybakina
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-1 (7-5, 4-6, 0-1)
| Antonia Ruzic
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Kimberly Birrell