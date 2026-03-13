Jessica Pegula - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jessica Pegula - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open
Jessica Pegula - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 0:00
Madrid, 13 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este viernes a las 01:00.

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 7-6) Belinda Bencic
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Jelena Ostapenko
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) Donna Vekic
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Sonay Kartal 0-1 (4-6, 3-4) Elena Rybakina
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Elena Rybakina
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 1-1 (7-5, 4-6, 0-1) Antonia Ruzic
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-2) Kimberly Birrell

