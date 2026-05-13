Jessica Pegula - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jessica Pegula - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 12:01
Madrid, 13 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este miércoles a las 13:00.

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-2) Anastasia Potapova
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-0) Rebeka Masarova
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-0) Zeynep Sonmez
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 4-6) Marta Kostyuk
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-4) Katie Boulter

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 0-2 (1-6, 0-6) Iga Swiatek
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Caty McNally 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Iga Swiatek
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 1-1 (6-7, 6-2, 0-3) Ann Li
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-2) Daria Snigur

