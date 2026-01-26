Jessica Pegula - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Jessica Pegula - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de enero de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista estadounidense Madison Keys(9) este lunes a las 01:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/01/2025
| Adelaide International (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (3-6, 6-4, 1-6)
| Madison Keys
|04/09/2023
| US Open WTA (Octavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Oksana Selekhmeteva
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-2)
| McCartney Kessler
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Anastasia Zakharova
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Marta Kostyuk
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Madison Keys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Madison Keys
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Madison Keys
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Madison Keys
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-2)
| Madison Keys
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Tereza Valentova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Madison Keys