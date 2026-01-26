Jessica Pegula - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Jessica Pegula - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA
Jessica Pegula - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 26 enero 2026 0:31
Madrid, 26 de enero de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista estadounidense Madison Keys(9) este lunes a las 01:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/01/2025 Adelaide International (Final) Jessica Pegula 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Madison Keys
04/09/2023 US Open WTA (Octavos de final) Madison Keys 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Oksana Selekhmeteva
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-2) McCartney Kessler
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-1) Anastasia Zakharova
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (0-6, 3-6) Marta Kostyuk
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (3-6, 6-7) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Madison Keys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (3-6, 3-6) Madison Keys
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (1-6, 5-7) Madison Keys
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Oleksandra Oliynykova 0-2 (6-7, 1-6) Madison Keys
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) Madison Keys
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Tereza Valentova 0-2 (4-6, 1-6) Madison Keys

