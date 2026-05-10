Jessica Pegula - Rebeka Masarova, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jessica Pegula - Rebeka Masarova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista suiza Rebeka Masarova(160) este domingo a las 13:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Zeynep Sonmez
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Marta Kostyuk
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Katie Boulter
|05/04/2026
| Credit One Charleston Open (Final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Yulia Starodubtseva
|04/04/2026
| Credit One Charleston Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-3)
| Iva Jovic
-Últimos Resultados de Rebeka Masarova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Rebeka Masarova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Leylah Fernandez
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (5-7, 7-5, 1-6)
| Rebeka Masarova
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Jil Teichmann
| 1-2 (6-1, 1-6, 1-6)
| Rebeka Masarova
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Rebeka Masarova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Moyuka Uchijima
|30/04/2026
| La Bisbal (Octavos de final)
| Rebeka Masarova
| 1-2 (6-2, 2-6, 1-6)
| Elena Pridankina