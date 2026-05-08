Jessica Pegula - Zeynep Sonmez, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jessica Pegula - Zeynep Sonmez: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 13:01
Madrid, 8 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista turca Zeynep Sonmez(65) este viernes a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 4-6) Marta Kostyuk
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-4) Katie Boulter
05/04/2026 Credit One Charleston Open (Final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-2) Yulia Starodubtseva
04/04/2026 Credit One Charleston Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) Iva Jovic
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Diana Shnaider

-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.

05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Zeynep Sonmez 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Jennifer Ruggeri
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Solana Sierra 2-1 (0-6, 6-2, 6-3) Zeynep Sonmez
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) Cristina Bucsa
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (7-5, 6-2) Carlota Martinez Cirez
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) Zeynep Sonmez

