Jiri Lehecka - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Jiri Lehecka - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de marzo de 2026.
El tenista Checo Jiri Lehecka(22) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este martes a las 17:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/09/2025
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (4-6, 6-3, 4-6)
| Jiri Lehecka
|04/08/2025
| Canadian Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (6-7, 7-6, 6-7)
| Taylor Fritz
|15/08/2023
| Western & Southern Open (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Taylor Fritz
|13/04/2023
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-1)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jiri Lehecka
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Moise Kouame
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Jiri Lehecka
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Baez
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jiri Lehecka
|26/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Jiri Lehecka
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (3-6, 7-6, 3-6)
| Taylor Fritz
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Taylor Fritz
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Taylor Fritz
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Tommy Paul