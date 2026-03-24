Jiri Lehecka - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Jiri Lehecka - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open
Jiri Lehecka - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 24 marzo 2026 16:01
Madrid, 24 de marzo de 2026.

El tenista Checo Jiri Lehecka(22) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este martes a las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/09/2025 Davis Cup Qualifiers (Final) Taylor Fritz 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) Jiri Lehecka
04/08/2025 Canadian Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-7, 7-6, 6-7) Taylor Fritz
15/08/2023 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (6-7, 2-6) Taylor Fritz
13/04/2023 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Taylor Fritz 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 0-2 (3-6, 6-7) Jiri Lehecka
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Moise Kouame 0-2 (2-6, 5-7) Jiri Lehecka
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Sebastian Baez 2-0 (6-4, 6-1) Jiri Lehecka
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Jiri Lehecka
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (6-7, 4-6) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Taylor Fritz
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-4, 7-6) Taylor Fritz
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Taylor Fritz
21/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 3-6) Tommy Paul

