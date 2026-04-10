Joao Fonseca - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Joao Fonseca - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Monte Carlo Masters
Joao Fonseca - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 10 abril 2026 10:00
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Madrid, 10 de abril de 2026.

El tenista Brasileño Joao Fonseca(40) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 11:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Joao Fonseca.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (3-6, 2-6) Joao Fonseca
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) Arthur Rinderknech
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Joao Fonseca 2-0 (6-2, 6-3) Gabriel Diallo
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Joao Fonseca
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Joao Fonseca

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Zizou Bergs 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Alexander Zverev
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
27/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Zverev
25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev

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