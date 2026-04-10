Joao Fonseca - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Joao Fonseca - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de abril de 2026.

El tenista Brasileño Joao Fonseca(40) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 11:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Joao Fonseca.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (3-6, 2-6) Joao Fonseca 08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) Arthur Rinderknech 06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Joao Fonseca 2-0 (6-2, 6-3) Gabriel Diallo 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Joao Fonseca 19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Joao Fonseca

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.