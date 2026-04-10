Joao Fonseca - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Joao Fonseca - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de abril de 2026.
El tenista Brasileño Joao Fonseca(40) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Joao Fonseca.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Joao Fonseca
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-3)
| Arthur Rinderknech
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Joao Fonseca
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Gabriel Diallo
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Joao Fonseca
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Joao Fonseca
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Cristian Garin
| 1-2 (6-4, 4-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|27/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|25/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev