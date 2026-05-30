Juan Manuel Cerundolo - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Juan Manuel Cerundolo - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.

El tenista Argentino Juan Manuel Cerundolo(56) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Martin Landaluce(69) este sábado a las 13:30.

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Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) Juan Manuel Cerundolo 26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jacob Fearnley 0-3 (2-6, 6-7, 6-7) Juan Manuel Cerundolo 17/05/2026 Bordeaux (Final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (5-7, 6-1, 7-6) Raphael Collignon 16/05/2026 Bordeaux (Semifinal) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-2, 6-4) Quentin Halys 15/05/2026 Bordeaux (Cuartos de final) Martin Damm 0-2 (2-6, 2-6) Juan Manuel Cerundolo

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