Juan Manuel Cerundolo - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Juan Manuel Cerundolo - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de mayo de 2026.
El tenista Argentino Juan Manuel Cerundolo(56) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Martin Landaluce(69) este sábado a las 13:30.
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-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jacob Fearnley
| 0-3 (2-6, 6-7, 6-7)
| Juan Manuel Cerundolo
|17/05/2026
| Bordeaux (Final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-1 (5-7, 6-1, 7-6)
| Raphael Collignon
|16/05/2026
| Bordeaux (Semifinal)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Quentin Halys
|15/05/2026
| Bordeaux (Cuartos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Juan Manuel Cerundolo
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Martin Landaluce
| 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0)
| Vit Kopriva
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Landaluce
| 3-2 (6-3, 4-6, 6-2, 6-7, 6-4)
| Juan Carlos Prado
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Martin Landaluce
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Martin Landaluce