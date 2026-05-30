Juan Manuel Cerundolo - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Juan Manuel Cerundolo - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP
Juan Manuel Cerundolo - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 12:30
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Madrid, 30 de mayo de 2026.

El tenista Argentino Juan Manuel Cerundolo(56) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Martin Landaluce(69) este sábado a las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) Juan Manuel Cerundolo
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jacob Fearnley 0-3 (2-6, 6-7, 6-7) Juan Manuel Cerundolo
17/05/2026 Bordeaux (Final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (5-7, 6-1, 7-6) Raphael Collignon
16/05/2026 Bordeaux (Semifinal) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-2, 6-4) Quentin Halys
15/05/2026 Bordeaux (Cuartos de final) Martin Damm 0-2 (2-6, 2-6) Juan Manuel Cerundolo

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Martin Landaluce 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0) Vit Kopriva
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Landaluce 3-2 (6-3, 4-6, 6-2, 6-7, 6-4) Juan Carlos Prado
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) Daniil Medvedev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (5-7, 4-6) Martin Landaluce
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 0-2 (4-6, 3-6) Martin Landaluce

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