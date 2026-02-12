Juan Manuel Cerundolo - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Argentina Open

Juan Manuel Cerundolo - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Argentina Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de febrero de 2026.
El tenista Argentino Juan Manuel Cerundolo(80) se enfrenta en Octavos de final del torneo Argentina Open al tenista Español Pedro Martinez(94) este jueves a las 19:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|07/02/2026
| Rosario (Semifinal)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Juan Manuel Cerundolo
|06/02/2026
| Rosario (Cuartos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Andrea Pellegrino
|05/02/2026
| Rosario (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Juan Bautista Torres
|03/02/2026
| Rosario (Dieciseisavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Gonzalo Villanueva
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Lautaro Midon
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Pedro Martinez
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Adrian Mannarino
|29/01/2026
| Quimper (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sascha Gueymard-Wayenburg
|28/01/2026
| Quimper (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Arthur Bouquier
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Novak Djokovic