Juan Manuel Cerundolo - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Argentina Open

Juan Manuel Cerundolo - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Argentina Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de febrero de 2026.

El tenista Argentino Juan Manuel Cerundolo(80) se enfrenta en Octavos de final del torneo Argentina Open al tenista Español Pedro Martinez(94) este jueves a las 19:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (2-6, 2-6) Juan Manuel Cerundolo 07/02/2026 Rosario (Semifinal) Camilo Ugo Carabelli 2-0 (7-5, 6-1) Juan Manuel Cerundolo 06/02/2026 Rosario (Cuartos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-3) Andrea Pellegrino 05/02/2026 Rosario (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Juan Bautista Torres 03/02/2026 Rosario (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-1, 6-0) Gonzalo Villanueva

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.