Juan Manuel Cerundolo - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Argentina Open

Juan Manuel Cerundolo - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Argentina Open
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 18:32
Madrid, 12 de febrero de 2026.

El tenista Argentino Juan Manuel Cerundolo(80) se enfrenta en Octavos de final del torneo Argentina Open al tenista Español Pedro Martinez(94) este jueves a las 19:30.

-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (2-6, 2-6) Juan Manuel Cerundolo
07/02/2026 Rosario (Semifinal) Camilo Ugo Carabelli 2-0 (7-5, 6-1) Juan Manuel Cerundolo
06/02/2026 Rosario (Cuartos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-3) Andrea Pellegrino
05/02/2026 Rosario (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Juan Bautista Torres
03/02/2026 Rosario (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-1, 6-0) Gonzalo Villanueva

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Lautaro Midon 0-2 (4-6, 1-6) Pedro Martinez
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Adrian Mannarino
29/01/2026 Quimper (Octavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Sascha Gueymard-Wayenburg
28/01/2026 Quimper (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-4, 7-5) Arthur Bouquier
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Novak Djokovic

