Kairat Almaty - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

El Kairat Almaty, situado en la 33a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Almaty Central Stadium ante el Real Madrid este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Sporting CP, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Marseille, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

KAIRAT ALMATY: Sherhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luis Mata; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kasabulat, Ofri Arad, Valeri Gromyko; Dastan Satpaev, Jorginho.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dean Huijsen, David Alaba, Francisco Garcia, Raul Asencio; Daniel Ceballos, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos Resultados del Kairat Almaty.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2025 Champions Sporting CP 4-1 Kairat Almaty

-Últimos Resultados del Real Madrid.