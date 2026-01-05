Kaitlin Quevedo - Peyton Stearns, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Kaitlin Quevedo - Peyton Stearns: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de ASB Classic - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de enero de 2026.
La tenista Española Kaitlin Quevedo(145) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo ASB Classic a la tenista Estadounidense Peyton Stearns(63) este lunes a las 02:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Sin
| Definir)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-1)
| Yeon-Woo Ku
|03/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Sin
| Definir)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-3)
| Carole Monnet
|03/10/2025
| Samsun (Cuartos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|02/10/2025
| Samsun (Octavos de final)
| Emily Appleton
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo
|01/10/2025
| Samsun (Dieciseisavos de final)
| Carol Young Suh Lee
| 1-2 (6-4, 6-7, 1-6)
| Kaitlin Quevedo
-Últimos Resultados de Peyton Stearns.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/09/2025
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Volynets
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)
| Peyton Stearns
|28/08/2025
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Peyton Stearns
|26/08/2025
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Darja Semenistaja
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Peyton Stearns
|19/08/2025
| Cleveland Championships (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Yafan Wang
|09/08/2025
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Peyton Stearns