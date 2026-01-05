Kaitlin Quevedo - Peyton Stearns, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 5 enero 2026 1:32


Madrid, 5 de enero de 2026.

La tenista Española Kaitlin Quevedo(145) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo ASB Classic a la tenista Estadounidense Peyton Stearns(63) este lunes a las 02:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/01/2026 ASB Classic, Qualification (Sin Definir) Kaitlin Quevedo 2-1 (1-6, 6-4, 6-1) Yeon-Woo Ku
03/01/2026 ASB Classic, Qualification (Sin Definir) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) Carole Monnet
03/10/2025 Samsun (Cuartos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) Kaitlin Quevedo
02/10/2025 Samsun (Octavos de final) Emily Appleton 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
01/10/2025 Samsun (Dieciseisavos de final) Carol Young Suh Lee 1-2 (6-4, 6-7, 1-6) Kaitlin Quevedo

-Últimos Resultados de Peyton Stearns.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/09/2025 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Volynets 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) Peyton Stearns
28/08/2025 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Magdalena Frech 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Peyton Stearns
26/08/2025 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Darja Semenistaja 0-2 (5-7, 0-6) Peyton Stearns
19/08/2025 Cleveland Championships (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Yafan Wang
09/08/2025 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Peyton Stearns

